Российская нефть упала до минимума 1999 года

Стоимость нефти российской марки Urals упала до отметки в 16,2 доллара за баррель. Последний раз показатель был таким низким в 1999 году.

Уровня 16,2 доллара российская нефть достигла в пятницу, 27 марта, пишет ценовое агентство Argus Media. Такое падение отмечалось в июне 1999-го, но после этого Urals уже не стоила так дешево.

Всего за прошедшую неделю цена на российскую нефть упала на 5,51 доллара за баррель. При этом скидка на Urals выросла на 1,25 доллара и достигла отметки в 4,75 доллара, что стало максимальным показателем с 2008 года.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки», — отмечается в сообщении.

В начале прошлой недели сообщалось, что в марте стоимость российской пшеницы превысила стоимость нефти. Если за тонну продовольственной пшеницы в среднем стали просить 13,27 тысячи рублей, то за баррель Urals - 12,85 тысячи рублей.

Скачки стоимости на мировом нефтяном рынке началась после начала пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+. Страны провели переговоры, но так и не смогли договориться о сокращении добычи. В итоге цены на нефть начали резко падать.