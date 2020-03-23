Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Российским фермерам придали уверенность резкое падение рубля и относительно высокие мировые цены на зерно. Так средняя цена на пшеницу в стране побила стоимость российской нефти и обновила исторический максимум.

По итогам 16–20 марта средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1,02 тысячи рублей и теперь достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет «Совэкона».

Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть. Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тысячи рублей.

Экспортеры уже негативно восприняли такой уровень котировок, а аналитики ждут продолжения роста цен внутри страны.

Нефтяной рынок лихорадит с начала марта. Цены на черное золото упали почти в два раза всего за несколько недель. Вслед за нефтью обвалился российский рубль. Новая неделя продолжила тенденцию и началась с очередного обвала цен на нефть. В среднем стоимость барреля упала на 8-10%.