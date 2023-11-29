Деньги 29 ноября 2023, 08:31 Российская молодежь перестала доверять банковским вкладам — опрос ВЦИОМ: 58% молодежи России не доверяют вкладам как способу сбережения денег Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Большинство россиян до 35 лет заявили, что не верят в надежность вкладов как способа сбережения, и предпочли вкладывать деньги в недвижимость и бизнес. Результаты исследований ВЦИОМ опубликовал РБК.

Социологи провели два опроса — с 16 февраля по 3 марта 2022 года и в феврале 2023 года. В них участвовали 600 и 620 человек соответственно, все в возрасте от 17 до 35 лет преимущественно из городов с населением больше 100 тысяч человек. Исследовательский менеджер департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрий Марков заявил, что в целом отношение молодежи к сбережениям неопределенное — респонденты часто выбирали варианты ответа с приставкой «скорее».

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Опросы показали, что чем ниже благосостояние человека, тем выше вероятность, что он не поверит в надежность банковских депозитов. В 2023 году 17% точно уверены и 41% скорее уверены в том, что не стоит хранить деньги на вкладах, а лучше тратить их на недвижимость и бизнес. За год до этого так считали 13% и 43% опрошенных.

Только 13% ответивших согласились с тем, что можно накопить на крупную покупку, долго откладывая по чуть-чуть. Еще 38% скорее согласились с этим утверждением. В 2022 году так ответили 16% и 26% респондентов. Большинство, 67%, назвали самым эффективным инструментом сбережений покупку недвижимости.

Взять жилье в ипотеку стало сложнее. После повышения ключевой ставки до 15% банки изменили условия жилищных программ. Специалист по недвижимости и риелтор Наталья Перескокова предупредила, что из-за слишком сильного повышения ставок рынок недвижимости пострадает.