Россияне в марте оформили рекордное количество микрозаймов

В марте этого года россияне взяли максимальное количество микрозаймов за всю историю — 2,35 миллиона единиц. Общий объем достиг 178,7 миллиарда рублей.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — рассказал РИА «Новости» гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В начале весны количество выданных микрозаймов в месячном выражении выросло на 17,1%, а в годовом — на 30,6%. Как рассказали специалисты, средняя сумма микрозайма равна 13,1 тысячи рублей. Общая сумма в марте впервые достигла 31 миллиарда рублей. Она не меняется третий месяц подряд.

Специалисты связали рост объема выдачи займов с активностью микрофинансовых компаний.

Рекорды бьет и «плохая» задолженность — число просроченных займов увеличилось на 1,8%, а их объем достиг 61 миллиарда рублей.

Ранее в «Эквифаксе» сообщили, что по итогам февраля количество просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России достигло нового рекорда. Не оплатили долги вовремя 5,4 миллиона россиян.