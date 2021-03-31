Россияне поставили новый рекорд по числу просроченных микрозаймов

По итогам февраля количество просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России достигло нового рекорда. Не оплатили долги вовремя 5,4 миллиона россиян. Об этом говорят данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Число просроченных займов в последний месяц зимы увеличилось на 1,8% по сравнению с январем. Их доля от всех выданных в стране микрозаймов снизилась на 0,3% — до 40,6%. Об этом сообщило РИА «Новости».

В феврале увеличился объем «плохих» микрозаймов — за месяц он подрос на 2,2% и составил рекордные 59,6 миллиарда рублей. Доля «просрочки» в общем портфеле подросла в феврале примерно на 0,5 % — до 34,7%.

Микрофинансовые организации в этом же месяце уменьшили число выданных займов на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд. Средний размер микрозайма — на 0,4%, до 13 107 рублей. В результате этого сумма выдач в феврале уменьшилась на 7,6% — до 23,8 миллиарда рублей. Это стало минимальным результатом с сентября 2020 года.

По итогам прошедшего месяца общий долг жителей РФ перед микрофинансовыми организациями равен 171,8 миллиарда рублей. Это на 0,7% больше, чем в январе.