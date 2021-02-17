Россияне смогут увидеть оплаченные картой покупки на сайте налоговой. И получить вычет в один клик

Россияне увидят в своих личных кабинетах на сайте налоговой товары, оплаченные банковской карточкой. Там же можно будет получить налоговый вычет.

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт. В случае, если по ним положен налоговый вычет, можно будет получить его нажатием одной кнопки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы Даниила Егорова.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — ведомство процитировало слова Егорова.

На коллегии ФНС Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяца. «Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — отметил Егоров.

ФНС упростит получение статуса индивидуального предпринимателя. Процедура будет занимать всего несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе выступления в Совете Федерации.

Если Госдума РФ в ближайшем будущем примет уже прошедший третье чтение закон об автоматическом предоставлении имущественных и инвестиционных вычетов, ФНС готова предоставить эту услугу населению уже с марта текущего года. Служба, по словам ее главы Даниила Егорова, уже разрабатывает отдельный проект закона о предоставлении вычетов за счет объединения информационных систем личных кабинетов.