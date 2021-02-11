Без бюрократии и сложностей. Налоговая вернет вычеты россиянам автоматически

Если Госдума РФ в ближайшем будущем примет уже прошедший третье чтение закон об автоматическом предоставлении имущественных и инвестиционных вычетов, Федеральная налоговая служба (ФНС) готова предоставить эту услугу населению уже с марта текущего года.

Как заявил во время правительственного часа на заседании Совета Федерации глава ФНС Даниил Егоров, служба уже разрабатывает отдельный проект закона о предоставлении вычетов за счет объединения информационных систем личных кабинетов.

Для того, чтобы людям было комфортно выбирать счет, на который они получат вычеты, больше от них никаких действий не потребуется Даниил Егоров глава ФНС

Как сообщили «360» в пресс-службе ФНС, система уже протестирована. Сейчас для получения вычета требуется четыре месяца, три — на проверку и месяц на возврат. В случае принятия закона сроки заметно сократятся — до 1,5 месяцев.

«Те, кто сдает документы в электронном виде, в том числе и по социальным вычетам, — тоже 1,5 месяца. Если мы реализуем модель, которая на чеках будет собирать социальные вычеты, там тоже все преобразуется в автоматическом режиме. Мне как человеку не нужно будет собирать чеки и рецепты, чтобы заявлять. Мы будем проактивно в личном кабинете это человеку готовить, и он будет выбирать только счет, на который надо перечислить», — привела служба разъяснения Даниила Егорова.

То есть, гражданам в рамках упрощенного порядка больше не придется собирать пакет документов, подтверждающих их право на получение вычета. Налоговые органы получат его в рамках информационного обмена с внешними источниками. Заявителю придется всего лишь подписать автоматически предзаполненное заявление на вычет в своем личном кабинете на сайте ФНС.

Служба сейчас прорабатывает технологические решения, которые позволят упростить получение социальных налоговых вычетов. Например, на приобретение лекарств. Вероятно, в качестве источника данных будет использоваться система банковских платежей, информация из чеков ККТ и сведения о маркировке лекарственных средств.

Кому и сколько

На получение налогового вычета могут рассчитывать только граждане России, уплачивающие подоходный налог по ставке 13%. На выплату можно претендовать только после уплаты налогов.

К социальным налоговым вычетам относятся благотворительность, образование, медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты, негосударственное пенсионное страхование, уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию, добровольное страхование жизни, прохождение независимой оценки своей квалификации.

Можно заявить одновременно о вычете по разным видам социальных расходов, но общая сумма в год не может превышать 120 тысяч рублей.

Вычет на обучение также предоставляется в фиксированном размере. Можно будет получить не больше 120 тысяч за собственное образование, за обучение детей и опекаемых — 50 тысяч рублей.

Имущественный налоговый вычет можно оформить если вы уже купили квартиру и погасили проценты по ипотечным займам. Исключение составляют пенсионеры, которые могут перенести вычет на период, когда они платили НДФЛ, но не более чем на три года.

Установлен максимальный предел имущественного вычета — два миллиона рублей. Если купленная квартира стоит дешевле, остаток средств можно перенести на другую покупку. Максимальный предел по ипотечным кредитам не может превышать три миллиона рублей. Сумма, подлежащая возврату, не может быть больше выплаченных за год налогов.

То есть, россияне могут один раз в жизни вернуть 260 тысяч рублей от стоимости жилья и не более 390 тысяч рублей от суммы процентов по ипотеке. Речь идет о недвижимости, купленной после 2014 года.