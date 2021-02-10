Получить статус ИП можно будет за несколько минут

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя. Процедура будет занимать всего несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе выступления в Совете Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Специальный налоговый режим для самозанятых — это налог на профессиональный доход. Он позволяет установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог», с помощью которого можно легально работать без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

Результаты исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан» показали, что число самозанятых россиян может достигать 7,2 миллиона человек. При этом на конец 2020 года на учет в качестве самозанятых в ФНС встали 1,5 миллиона жителей России.