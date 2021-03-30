Россияне смогут сдавать мелочь через терминалы в торговых центрах

Жители России смогут сдавать монеты в торговых центрах. После этого деньги, равные сумме сданной мелочи, поступят на банковскую карту или на баланс мобильного телефона. Об этом сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России.

В Волго-Вятском управлении Центробанка рассказали РИА «Новости», что первые терминалы по сбору монет появятся в нескольких торговых центрах.

«Эти машины позволяют сумму принятых монет зачислить на банковскую карту, пополнить баланс мобильного телефона или использовать на другие цели. Планируется, что такие операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией», — рассказали в ведомстве.

Если пилотный проект пройдет успешно, подобные терминалы появятся и в других местах.

Центробанк объявил, что в 2022 году в одном из регионов запустят эксперимент по сбору монет. Мелочь можно будет сдавать через специальные приемники. В каком именно регионе пройдет эксперимент, пока не ясно.

В ЦБ рассказали, что у россиян в распоряжении 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей. Часть из этих денег осела в копилках.