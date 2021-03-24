Центробанк начнет собирать монеты в регионе России

Банк России в 2022 планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники. Их установят в одном из регионов страны — там, где во время пандемии значительно обострилась проблема возврата монет в платежный оборот.

Об этом сказано в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», которые опубликовали на сайте Центробанка.

В документе уточнили, что в 2020 году возвратность монет составила всего 46% от общего количества выданных. При этом в 2019 году она достигала 63%. Чтобы компенсировать недостаток, при том, что спрос на монеты остается на высоком уровне, ЦБ изготовил и выпустил в обращение более 1,3 миллиарда монет. Сейчас регулятор решил стимулировать их оборот.

«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что сейчас на рынке уже есть оборудование для приема монет, однако оно до сих пор не распространено широко — мешает низкая рентабельность при высоких комиссиях для населения из‑за низкой номинальной стоимости монеты. При этом пилотный проект, по словам ЦБ, ориентирован на жителей страны. В его рамках оборудование установят в регионе, где из обращения возвращается малое количество монет.