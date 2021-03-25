Центробанк начнет собирать скопившиеся деньги россиян. Чеканка мелочи обходится ему дорого

Неиспользуемых монет у россиян стало настолько много, что Центральный банк планирует собрать их в специальные автоматы. Эксперты полагают, что металлические деньги стали невостребованными из-за инфляции.

Центральный банк России собирается в 2022 году запустить эксперимент по сбору монет с помощью специальных приемников. В «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы» ведомство уточнило, что возврат монет составляет всего 46% от общего количества выданных.

По заявлению ЦБ, сам проект «ориентирован на население», а к эксперименту привлекут технологического партнера, который и разместит приемники в специальных местах.

Ведомство также уточнило, что в России сейчас есть оборудование, принимающее мелочь. Однако оно не получило широкого распространения из-за низкой номинальной стоимости монет.

Переполненные копилки

Несмотря на рекомендации ВОЗ реже пользоваться наличными деньгами, у россиян в пандемию, наоборот, увеличился не только объем монет, но и купюр. Парадоксально, но население при этом предпочитает безналичный расчет.

По мнению специалистов, у накопления монет и снятия купюр разные причины. Советник по экономике Сергей Улатов объяснил «360», что у металлических денег низкий номинал и люди неосознанно оставляют мелочь в копилках, а не отправляют ее обратно в оборот.

В общей денежной массе эти монеты составляют большую долю Сергей Улатов.

Центробанк же несет серьезные издержки при производстве мелочи, поэтому эксперимент по созданию автоматов для приема монет — это оптимизация расходов. По словам кандидата экономических наук Михаила Белова, при чеканке монет используются ценные и цветные металлы. Из-за этого производство таких денег становится дороже самого оборота.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Корнеев рассказал, что монеты у людей становятся невостребованными по одной причине — инфляции. Но у них есть свои плюсы перед банкнотами.

«С другой стороны, монеты износостойкие и живут дольше, в отличие от банкнот, которые надо перевыпускать», — добавил Коренев.

Иначе ситуация обстоит с накоплением денег. По словам Улатова, поведение людей в период неопределенности меняется и даже становится спекулятивным. У населения снизилось доверие к банковскому рынку, поэтому они решили держать больше наличных на всякий случай.

Безналичное будущее

Из-за роста объемов онлайн-сделок на фоне пандемии может показаться, что россиян ждет безналичное будущее. Но эксперты уверены, что бумажные деньги никуда не уйдут. Алексей Коренев рассказал, что даже в самых электронно продвинутых странах, где основные расчеты ведутся безналичными деньгами, сохраняется часть обычных купюр. В России же доля наличных денег выше, чем на Западе, и эта ситуация будет в дальнейшем сохраняться.

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, России не грозит стать такой же «безналичной страной», как Швеция.

«До сих пор есть регионы, где нет интернет-торговли, а россияне психологически склонны работать с наличными деньгами», — добавил эксперт.

Рост монет

Летом 2020 года оборот монет в России достиг 68,2 миллиарда рублей. На первом месте по обращению находились 10 копеек — в общем количестве монет их доля составила 37%. После нее следуют монеты номиналом один рубль — они занимают 13% от всего обращения. За рублем расположились одна копейка и 50 копеек. Наименьшую долю занимают 10-рублевые монеты.

Тогда же начались разговоры о возможной деноминации рубля, которая проходила уже в 1998 году. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что деноминировать рубль не планируют.

По последним данным Центробанка, россияне владеют более чем 69 миллионами монет на сумму 113 миллиардов рублей. Ведомство также рассчитало удельный вес отдельных монет в их общем количестве. Первое место по-прежнему занимают 10 копеек, а второе отдано одному рублю. Но по сумме денег у россиян больше всего монет номиналом 10 рублей, за ними расположились монеты в пять рублей и один рубль.