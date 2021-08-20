Россияне смогут получать кредиты через банкомат

Россиянам станет доступно кредитование через банкоматы с помощью биометрии. Услугу планируют предоставлять два банка, входящие в топ-40 по активам.

Но перед запуском этой услуги банки должны решить вопрос безопасности. Об этом «Российской газете» сообщили представители кредитных организаций.

Проект по кредитованию через банкоматы планируют запустить банки «ДОМ.РФ» и «Зенит» во втором квартале 2022 года. Директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков отметил в разговоре с изданием, что пилотные проекты в этом направлении в следующем году запустят несколько банков.

«Основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, — переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов», — отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Также банки должны будут решить еще одну техническую сложность: обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото.

Успех нового вида кредитования будет зависеть от заинтересованности клиентов. Если он приведет к притоку клиентов, то и другие банки примут эту практику.