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    20 августа 2021, 10:46

    Россияне смогут получать кредиты через банкомат

    Екатерина Шамина

    Россиянам станет доступно кредитование через банкоматы с помощью биометрии. Услугу планируют предоставлять два банка, входящие в топ-40 по активам.

    Россияне смогут получать кредиты через банкомат

    Но перед запуском этой услуги банки должны решить вопрос безопасности. Об этом «Российской газете» сообщили представители кредитных организаций.

    Проект по кредитованию через банкоматы планируют запустить банки «ДОМ.РФ» и «Зенит» во втором квартале 2022 года. Директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков отметил в разговоре с изданием, что пилотные проекты в этом направлении в следующем году запустят несколько банков.

    «Основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, — переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов», — отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

    Также банки должны будут решить еще одну техническую сложность: обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото.

    Успех нового вида кредитования будет зависеть от заинтересованности клиентов. Если он приведет к притоку клиентов, то и другие банки примут эту практику.