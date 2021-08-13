Финансовый «магазин на диване» по выдаче кредитов создадут в России

Россияне смогут оформить кредиты через специальный финансовый маркетплейс уже до конца 2021 года. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Банка России.

Маркетплейс Центробанка — это онлайн-сервис, который позволит людям получать финансовые продукты от разных организаций. Все сделки будут проводиться только в интернете, находиться при этом можно где угодно.

Банк России представил такой проект еще в 2017 году. Летом 2020 года закон о «финансовых платформах» вступил в силу.

«Сформированная Банком России фокус-группа по кредитным продуктам с участниками рынка успешно завершила разработку бизнес-процессов и поправок в действующее регулирование для интеграции кредитных продуктов на финансовых платформах», — рассказали в ЦБ.

Возможность получить потребительский кредит собираются ввести уже до конца этого года. Сначала эксперты проведут анализ первых данных, а потом рассмотрят получение через такой сервис ипотеки.

Однако с ипотекой все немного сложнее. Там нужно четко детализировать все заключение договора. Для этого нужно будет привлечь очень многих участников рынка, которые не всегда нужны при потребкредитах.