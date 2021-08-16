Россиян предупредили об опасности погашения кредита досрочно

Погасить кредит досрочно — выгодно, но такое решение несет в себе опасность. Ошибкой будет отнести в банк последние свои деньги.

Если у человека нет подушки безопасности, то в случае возникновения непредвиденной ситуации, ему придется брать новый кредит. Возможно, под более высокий процент. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — сказал он.

При этом специалист отметил, что погасить кредит досрочно всегда выгодно. можно либо сократить срок кредита, либо сумму платежа. Выгоднее сократить сумму платежа, потому что заемщик сэкономит на процентах 15-20%. Но иногда удобнее сократить сумму ежемесячного платежа, что также будет выгодно человеку.

Григорян добавил, что есть есть кредит, то выгоднее будет погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.