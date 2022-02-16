Россияне назвали размер достойной пенсии

Россияне оценили средний размер достойной пенсии в 55,5 тысячи рублей. Такая сумма, по их мнению, нужна, чтобы пенсионер мог обеспечить себя всем необходимым.

Исследование на эту тему провел СберНПФ. По данным фонда, участники опроса указывали разные суммы пенсионных выплат. На это влиял пол респондентов и город проживания, написали «Известия».

Жители Москвы указали сумму в 83,9 тысячи рублей, петербуржцы — 77,4 тысячи рублей, а хабаровчане — 74,6 тысячи рублей. Самую небольшую — опрошенные из Астраханской области 42,1 тысячи рублей.

Среди главных приоритетов респонденты выделили качественные медицинские услуги, наличие своей квартиры или дома, современную бытовую технику и возможность полноценно питаться.

Средний размер пенсии, которые называли мужчины, составил 60 тысяч рублей. Женщинам в среднем необходима сумма в 51 тысячу рублей. При этом те, кто уже вышел на пенсию, заявили, что сумма в 33 тысячи рублей может быть приемлемой. А люди до 30 лет сказали, что хотят получать на пенсии 60 тысяч рублей.