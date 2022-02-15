Работающим пенсионерам назвали способ увеличения пенсии

Пенсия работающего пенсионера не индексируется, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Однако, по его словам, по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — отметил Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

При этом он отметил, что на практике это сложно осуществить, учитывая, что пенсионеру достаточно сложно, официально устроиться на работу. А сделать это так, чтобы еще и получать большую зарплату, по словам Гиринского, «невероятное везение».

Для россиян, получающих пенсию, предусмотрены некоторые льготы. Они связаны с освобождением от уплаты ряда платежей и пошлин. В частности, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Более того, с 1 февраля достигшие пенсионного возраста люди могут получать соцподдержку в натуральной и денежной форме.