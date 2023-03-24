Деньги 24 марта 2023, 09:42 Россияне могут остаться без кофе Jacobs «Коммерсант»: поставщик кофе JDE Peet’s может отказаться от бренда Jacobs в России Unsplash

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Российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может оптимизировать пакет брендов, отказаться от Jacobs и продолжить продавать кофе под марками Monarch или Milicano. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько источников.

Представители двух торговых сетей сказали, что в компании начали обсуждать отказ от бренда, информацию подтвердил третий участник российского рынка. Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano и Carte Noire производили на заводе в Ленобласти мощностью 35 тысяч тонн продукции в год.

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С начала спецоперации JDE Peet’s перестала вкладываться в расширение российского производства, рекламу и продвижение на отечественном рынке глобальных брендов. Источник издания заявил, что отказ от Jacobs даст местному подразделению больше возможностей. В самой компании сказали, что не уйдут с российского рынка и усилят локализацию.

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Весной 2022 года в России подорожали кофе, шоколад, сухие завтраки и другая продукция Nestle и Unilever. Гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что это связано с общим ростом цен, а не санкциями, и отверг опасения о возможном дефиците.