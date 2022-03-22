Кофе и шоколад в России подорожают с апреля

С апреля в России на 40% подорожает продукция компаний Nestle и Unilever. Ретейлеры уже получили уведомление о росте цен на кофе, какао, детское питание, готовые завтраки и шоколад. Дороже станут и товары под марками Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другими.

Nestle сообщила партнерам об увеличении цен еще 15 марта, уточнили «Известия». Изготовитель указал на серьезные изменения рыночной ситуации в марте, сложности в логистике при поставках и росте стоимости сырья и упаковки. На себестоимость продуктов повлияло и ослабление рубля за первые недели весны.

Пищевая и косметическая продукция, бытовая химия и мороженое, которые производит Unilever, подорожают на 10-45%. Повышение стоимости товаров в компании объяснили множеством факторов и указали, что ситуация развивается в условиях антироссийских ограничений.

В Минсельхозе заметили, что валютные колебания на импортное сырье, как и перестройка традиционных логистических маршрутов, значительно влияют на издержки предприятий. Ведомство уже направило в Минэкономразвития предложение временно обнулить импортные пошлины на ингредиенты для производства шоколада и детского питания.

В подобных условиях максимально уязвимыми становятся нуждающиеся россияне. В Торгово-промышленной палате РФ заявили о необходимости адресной поддержки со стороны государства для этой категории жителей страны.