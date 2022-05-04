Дефицита кофе в России не будет

Несмотря на проблемы с доставкой, кофе не пропадет из магазинов РФ. Об этом ТАСС рассказал гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, трудностей с доступом к продукту нет, поскольку «все страны дружественные, никаких санкций не вводили.

«Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет», — констатировал Чантурия.

Он объяснил рост цен на кофе естественными причинами, не имеющими отношения к ситуации на Украине. По словам эксперта, в первую очередь подорожание связано с тем, что стоимость кофейного зерна в прошлом году увеличилась. К этому привели засуха, а затем заморозки в Бразилии — в результате урожай сильно пострадал. Биржевые цены на кофе выросли в 2–2,5 раза. Но в 2021 году операторы исполняли контракты, заключенные до подорожания, а исполнение прошлогодних контрактов отчасти пришлось на начало 2022 года.

В апреле один из производителей кофе, итальянская компания Lavazza Group, приостановил работу в России, написал RT.