Россиянам разрешили пользоваться картами с истекшим сроком действия

В России продолжают принимать различные меры, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом. Так, жителям разрешили до конца июня пользоваться банковскими картами, даже если у них истек срок действия.

«Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля», — приводит РИА «Новости» слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Такое решение приняли, чтобы гражданам не приходилось лишний раз ходить в банк и нарушать режим самоизоляции. Благодаря разрешению россияне и финансовые организации смогут избежать лишних сложностей.

Ранее Центробанк сообщил, что банкам рекомендовали продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек. Граждане смогут пользоваться документами с закончившимся сроком действия также до 1 июля 2020 года.

Президент Владимир Путин 8 апреля поручил автоматически продлевать срок действия паспортов, водительских прав, других документов не менее чем на три месяца.

По последним данным, в России насчитывается 32 008 заразившихся коронавирусом. Зафиксировано 273 летальных исхода. Вылечились от COVID-19 уже 2590 пациентов.