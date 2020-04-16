    16 апреля 2020, 15:42

    Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

    Дарья Бунякова

    Во время самоизоляции российским банкам разрешили обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспорта закончился. Такая возможность будет действовать до конца июня.

    «Банк России рекомендует финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек», — сказано в сообщении Центробанка.

    Регулятор пояснил, что такое обслуживание позволит клиентам не идти за новыми паспортами только ради обращения в банк. Благодаря этому россияне смогут тщательнее соблюдать режим самоизоляции и не сталкиваться с ненужными сложностями.

    При этом финансовым организациям рекомендовали обновить информацию о документах с истекшим сроком действия. По старым клиентам это необходимо сделать в плановом режиме, а новым клиентам нужно предоставить в банки актуальные сведения о своих паспортах до 30 сентября 2020 года.

    Ранее Ассоциация электронных денег сообщила, что клиенты начали жаловаться на проблемы из-за истекших сроков документов. Центробанк попросили разрешить банкам принимать такие паспорта.

    Президент Владимир Путин 8 апреля поручил автоматически продлевать срок действия паспортов, водительских прав, других документов не менее чем на три месяца.