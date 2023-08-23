Эксклюзив 23 августа 2023, 13:21 Россиянам рассказали, что изменит создание «альтернативы доллару» странами БРИКС Экономист Разуваев: создание расчетной единицы БРИКС не изменит жизнь россиян Zhang Yudong/XinHua/globallookpress

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Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Однако, скорее всего, изменения коснутся только внешней торговли, и речь не будет идти о полноценных деньгах, пояснил «360» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Это будет как в своем время ECU в Евросоюзе, это не полноценные деньги. Скорее всего, по логике, расчетная единица должна быть цифровой. Но это касается только внешней торговли — России с Индией, например, — и принципиально ничего не меняет, а для россиян не меняет ничего вообще», — отметил эксперт.

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При этом Разуваев обратил внимание на вчерашнее поручение президента России Владимира Путина снизить волатильность на финансовом рынке.

«Подтвердилось мое мнение о том, что власти <…> будут укреплять рубль, и мы закончим коридором 65–85 рублей за доллар, ближе к 65», — считает экономист.

Ранее Путин также заявил о необратимой дедолларизации расчетов между странами БРИКС.