23 августа 2023, 01:06
Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС
Путин: в БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации
В БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации расчетов между странами, об этом в видеообращении заявил президент России Владимир Путин. Видео опубликовали на официальном сайте Кремля.
«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля», — заявил глава государства.
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Путин отметил, что благодаря этому доля доллара в операциях между странами организации уменьшается, в 2022 году она составила 28,7%.
Экономика пяти стран, входящих в БРИКС, по паритету покупательной способности, обходит государства G7, подчеркнул российский лидер. Выступившие на форуме представители стран-участниц саммита высказались против искусственных барьеров и сконцентрировались на унификации расчетных инструментов, отметили «Известия».
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