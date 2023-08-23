Власть 23 августа 2023, 01:06 Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС Путин: в БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

В БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации расчетов между странами, об этом в видеообращении заявил президент России Владимир Путин. Видео опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля», — заявил глава государства.

Реклама

Путин отметил, что благодаря этому доля доллара в операциях между странами организации уменьшается, в 2022 году она составила 28,7%.

Экономика пяти стран, входящих в БРИКС, по паритету покупательной способности, обходит государства G7, подчеркнул российский лидер. Выступившие на форуме представители стран-участниц саммита высказались против искусственных барьеров и сконцентрировались на унификации расчетных инструментов, отметили «Известия».