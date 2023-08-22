22 августа 2023, 16:07
Страны БРИКС задумались о создании альтернативы доллару
Глава Минфина Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативы доллару
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил каналу CGTN.
Он отметил, что в развитии современных торговых отношений упор делается на расчеты в национальных валютах.
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«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС, <…> как альтернатива доллару», — пояснил министр финансов.
По его словам, в этой расчетной единице может выражаться стоимость товарных поставок, бенчмарки по тем или иным товарам. Это поможет снизить зависимость от единой валюты и ее эмиссионного центра.
Курс доллара на 22 августа достиг 94,1424 рубля, курс евро — 102,5719 рубля. По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, рубль сейчас немного укрепился, и эта тенденция продолжится: к концу 2023 года он, вероятно, достигнет 90 рублей за доллар.
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