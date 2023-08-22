Деньги 22 августа 2023, 16:07 Страны БРИКС задумались о создании альтернативы доллару Глава Минфина Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативы доллару Chen Cheng/XinHua/globallookpress

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Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил каналу CGTN.

Он отметил, что в развитии современных торговых отношений упор делается на расчеты в национальных валютах.

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«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС, <…> как альтернатива доллару», — пояснил министр финансов.

По его словам, в этой расчетной единице может выражаться стоимость товарных поставок, бенчмарки по тем или иным товарам. Это поможет снизить зависимость от единой валюты и ее эмиссионного центра.

Курс доллара на 22 августа достиг 94,1424 рубля, курс евро — 102,5719 рубля. По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, рубль сейчас немного укрепился, и эта тенденция продолжится: к концу 2023 года он, вероятно, достигнет 90 рублей за доллар.