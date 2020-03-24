Россиянам ограничат количество наличных в банкоматах. Грядет дефицит?

Ограничения на выдачу наличных приведет к дефициту бумажных купюр и создаст дополнительные неудобства населению, ведь до сих пор существуют вещи, которые нельзя оплатить онлайн или картой. К такому выводу пришли опрошенные «360» экономисты.

«Это приведет к дефициту наличных и таким образом все мировые и центральные банки подводят нас к запрету обращения наличных денег. Мир давно к этому идет. Глобальные рынки давно говорят, что у них есть цель отказаться от наличных, чтобы контролировать каждую копейку, которая у нас есть, была и будет потрачена или заработана», — сказал «360» финансовый аналитик Владимир Левченко.

Он напомнил, что Россия не первая, кто решил ограничивать оборот наличных. Такую рекомендацию в условиях пандемии коронавируса дали и во Всемирной организации здравоохранения. По словам Левченко, в Британии это уже вовсю реализуется — там уже мало где можно рассчитываться наличными.

Однако пока что в России все еще нужны наличные, а значит ограничения на них, даже ради здоровья населения, создаст неудобства.

«Вам перевели зарплату, вы не можете ее снять, а кому-то нужно платить наличными. Что будете делать? Спросите у Банка России, чем они думают», — отметил Степан Демура.

Демура подтвердил, что ограничение на наличные поможет бороться с теневой экономикой, но, по его мнению, в России это приведет к нехорошим последствиям.

Во вторник Центробанк опубликовал рекомендации ограничить выдачу наличных через терминалы и банкоматы. Регулятор обратил внимание, что для профилактики коронавируса нужно, чтобы деньги хранились не меньше трех дней в банках, а в терминалах с одновременным приемом и выдачей это невозможно.