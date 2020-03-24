Деньги с выдержкой. ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

ЦБ, в частности, порекомендовал перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы хранить их в кредитной организации не меньше трех-четырех дней. Такие сроки называл Роспотребнадзор, когда опубликовал информацию о времени хранения коронавируса на бумаге.

«[Банк России рекомендует] в автоматических устройствах с функцией рециркуляционного режима по возможности ограничить одновременное использование функции выдачи и функции приема банкнот», — говорится в письме.

Проблема заключается в том, что в устройствах с одновременным приемом и выдачей наличные циркулируют между клиентами без обработки денег в банке.

Кроме того, Центробанк рекомендовал регулярно проводить профилактику банкоматов и терминалов. Кредитные организации также должны советовать клиентам больше пользоваться онлайн-переводами и бесконтактной оплатой.

Исполнение этих рекомендаций, считает регулятор, снизит риск распространения коронавируса через наличные.