Россиян предупредили об опасности игры на бирже

Начинающим инвесторам рассказали об опасности игры на бирже. Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал начинающим инвесторам вкладываться в специализированные фонды.

Эти фонды управляются профессиональными финансистами, отметил представитель ЦБ в разговоре с РИА «Новости».

«Биржевые торги — это все-таки достаточно чистая площадка. Здесь главный совет — действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции. Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов», — отметил Лях.

Не стоит, по словам эксперта, ждать повторения прошлогодних темпов роста фондового рынка, иначе можно потерять все инвестиции.

Ранее президент России Владимир Путин попросил представителей банковского сектора сделать все, чтобы не допустить потери сбережений граждан, которые вкладываются в ценные бумаги.

В 2020 году брокерские счета на Московской бирже открыли пять миллионов человек. Это стало самым массовым наплывом инвесторов за все предыдущие годы вместе взятые.