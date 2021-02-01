Неопытных инвесторов призвали защитить. Они не должны стать «вторым изданием обманутых дольщиков»
«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — приводит RT слова Путина.
На этом совещании президент подчеркнул, что вложения банков в непрофильные для них сектора экономики не должны ставить под угрозу деньги клиентов. По его словам, мягкая денежно-кредитная политика должна помочь российской экономике пройти кризис, но финансовые организации должны снижать свои ставки по кредитам.
Во время своего выступления Путин попросил Банк России поделиться своими идеями о том, как надо выстраивать дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования, так как антикризисные меры поддержки носят временный характер.