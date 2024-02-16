Деньги 16 февраля 2024, 01:49 Россиян предупредили о новой мошеннической схеме «от имени Набиуллиной» Советник ЦБ Юдаева: аферисты рассылают в мессенджеры письма от имени Набиуллиной Freepik

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Финансовые кибермошенники организовали новую схему обмана россиян, отправляя им сообщения в мессенджерах якобы от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом в беседе с «Прайм» рассказала советник главы банка Ксения Юдаева.

«Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее», — заявила она.

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Во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах» Юдаева даже зачитала одно из таких сообщений.

Аферист отправил его гражданину якобы от лица их начальника, находящегося на деловых переговорах и попросившего выполнить транш в дочернюю компанию их партнерам. Юдаева добавила, что это письмо пришло якобы с адреса Набиуллиной.

Ранее глава Центробанка сообщила, что россияне стали чаще отдавать мошенникам взятые в кредит деньги, причем иногда речь идет о миллионах рублей.

Недавно житель Нижегородской области перевел онлайн-мошенникам почти 400 тысяч рублей.