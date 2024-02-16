16 февраля 2024, 01:49
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме «от имени Набиуллиной»
Советник ЦБ Юдаева: аферисты рассылают в мессенджеры письма от имени Набиуллиной
Финансовые кибермошенники организовали новую схему обмана россиян, отправляя им сообщения в мессенджерах якобы от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом в беседе с «Прайм» рассказала советник главы банка Ксения Юдаева.
«Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее», — заявила она.
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Во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах» Юдаева даже зачитала одно из таких сообщений.
Аферист отправил его гражданину якобы от лица их начальника, находящегося на деловых переговорах и попросившего выполнить транш в дочернюю компанию их партнерам. Юдаева добавила, что это письмо пришло якобы с адреса Набиуллиной.
Ранее глава Центробанка сообщила, что россияне стали чаще отдавать мошенникам взятые в кредит деньги, причем иногда речь идет о миллионах рублей.
Недавно житель Нижегородской области перевел онлайн-мошенникам почти 400 тысяч рублей.
Мошенничество
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Центробанк
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