15 февраля 2024, 19:10
Житель Нижегородской области перевел почти 400 тысяч рублей онлайн-мошенникам
Житель города Сергач в Нижегородской области стал жертвой онлайн-мошенников. Он перевел им почти 400 тысяч рублей, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, мужчина решил подзаработать и связался с якобы сотрудником электронной биржи. Злоумышленник убедил его оформить несколько кредитов онлайн и перечислить средства на указанный счет.
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Отмечается, что в итоге никакого дохода местный житель не получил, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Мошенничество
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