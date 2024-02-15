Происшествия 15 февраля 2024, 19:10 Житель Нижегородской области перевел почти 400 тысяч рублей онлайн-мошенникам

Читать 360tv в

Житель города Сергач в Нижегородской области стал жертвой онлайн-мошенников. Он перевел им почти 400 тысяч рублей, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, мужчина решил подзаработать и связался с якобы сотрудником электронной биржи. Злоумышленник убедил его оформить несколько кредитов онлайн и перечислить средства на указанный счет.

Реклама

Отмечается, что в итоге никакого дохода местный житель не получил, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.