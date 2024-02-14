Деньги 14 февраля 2024, 11:37 Россияне стали чаще переводить мошенникам взятые в кредит средства Набиуллина: люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам

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Россияне стали чаще отдавать мошенникам взятые в кредит деньги. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства», — указала она.

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Набиуллина заявила, что одна из основных задач на текущий год — решение вопросов с кредитным мошенничеством. Глава Банка России не обошла стороной проблему утечек из финансового сектора. По ее словам, все подобные случаи являются «хорошей» подпиткой для черного бизнеса.

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у россиян 15,8 миллиарда рублей с помощью махинаций с банковскими картами. Этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2022 годом. «Успешные» махинации связали с ростом количества переводов по картам, а также с изменением стратегии злоумышленников.