Деньги 08 апреля 2024, 06:37 Россиян переведут на электронные квитанции за ЖКУ «Известия»: все россияне смогут получать платежки ЖКУ в электронном виде РИА «Новости»

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Право получать электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в России решили закрепить в Жилищном кодексе. Депутаты заксобрания Краснодарского края разработали такой законопроект, сообщили «Известия».

Законопроект внесли в Госдуму 9 марта, его поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан. Депутаты предложили россиянам во всех регионах страны предоставить право по заявлению перейти с бумажных на электронные платежки. По мнению авторов инициативы, это позволит сэкономить деньги и сберечь лесные насаждения.

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Депутаты рассчитали расходы регионального оператора. С 2021 по 2023 годы агентские услуги подорожали более чем втрое, до 75 миллионов рублей. В 2024 году на бумажные платежки потратят 100 миллионов рублей. В одном только Краснодарском крае квитанции получали 1,1 миллиона абонентов. Авторы законопроекта заявили, что если бы половина из них перешли на электронные платежные листы, за год удалось бы сохранить более 130 деревьев.

Российский экологический оператор предлагал постепенно уйти от бумажных квитанций. По его подсчетам, ежемесячно на платежки для 50 миллионов домохозяйств тратили 50 тонн бумаги.