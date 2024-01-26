Подмосковье 26 января 2024, 12:24 Подмосковное министерство ЖКХ назвало преимущества электронных платежек Unsplash

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Абонентам МосОблЕИРЦ доступна подписка на электронные платежные документы. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области назвали преимущества такого вида квитанций, например это экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.

Оформить подписку на электронный счет можно в личном кабинете на сайте единого расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Чтобы продолжать получать бумажную квитанцию, нужно оформить отказ от рассылки электронных счетов там же, где оформлялось согласие.

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Оплатить электронный счет достаточно просто — это можно сделать через СБП или электронную почту: нужно нажать «Оплатить» и выбрать удобный способ платежа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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