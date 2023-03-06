Общество 06 марта 2023, 03:44 Бумажные платежки за ЖКУ захотели заменить на электронные «Известия»: РЭО предлагает отказаться от бумажных платежек за ЖКУ из-за больших затрат РИА «Новости»

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Российский экологический оператор предлагает постепенно отказаться от бумажных квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг из-за больших трат сырья. Ежемесячно на 50 миллионов домохозяйств уходит 50 тонн бумаги, которая в итоге попадает в отходы, сообщили «Известия».

Платежки оказываются на полигонах, так как предприятия-утилизаторы просто не успевают их перерабатывать. Инициативу уже поддержали Минцифры и Минстрой, однако до практики дело не дошло. При этом в РЭО уверены, что для некоторых категорий граждан, например пенсионеров, бумажные платежи нужно сохранить.

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В компании уверены, что чрезмерное использование бумаги ведет к ее большему производству, что означает избыточное потребление природных ресурсов. К тому же в процессе производства выделяются такие токсины, как формальдегид и диоксид хлора. В стране есть предприятия, которые ежегодно перерабатывают до четырех миллионов тонн бумажных отходов. Но для этого их сначала надо сдать в макулатуру.

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Кроме того, с начала марта 2022 года бумага в стране подорожала в два-три раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, для которых печать квитанций стала обходиться дороже.

Экологи считают, что переход на электронные платежки позволит сократить объем потребляемой бумаги. Уменьшить его всегда будет лучше, чем отправлять на переработку.

Ранее сообщалось, что компания «Мифист» открыла офисный корпус комплекса по переработке и хранению бумажной продукции в Богородском округе. Предприятие создало 300 рабочих мест для жителей Подмосковья.