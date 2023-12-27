Деньги 27 декабря 2023, 10:57 Россия сократила поставки нефтепродуктов в Европу в 10 раз Новак: поставки российской нефти в Европу сократились в 2023 году до 4-5% РИА «Новости»

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Россия раньше поставляла в Европу около 40-45 процентов своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. В 2023 году страна направит в европейские страны не более 4-5% этих ресурсов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. По итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», — отметил он.

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Главными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. На долю КНР приходится около 40% всех поставок. Индия получает порядка 40-45% нефти и может увеличить закупки черного золота, если цена на него не превысит 60 долларов за баррель.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения СМИ о конце нефтяной эпохи. По его мнению, отказа от использования нефти, газа и угля в ближайшее время не будет. Аналитик предупредил, что переход на возобновляемые источники энергии упирается в большие деньги.