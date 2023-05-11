Деньги 11 мая 2023, 23:35 Россия снизила добычу нефти до 9,7 млн баррелей в сутки ОПЕК: добыча нефти Россией в марте сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Добыча нефти в России в марте 2023 года составляла 9,7 миллиона баррелей в сутки. В феврале это показатель был на уровне 10 миллионов баррелей, то есть за месяц снижение составило 300 тысяч баррелей, указали в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

«Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть», — говорится в докладе.

Реклама

На добычу широких фракций легких углеводородов и конденсата пришлись 1,4 миллиона баррелей добычи в сутки.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна существенно сократила уровень поставок нефти в Европейский союз. По его словам, зарубежные СМИ спекулировали на теме своими заявлениями о росте экспорта нефти по итогам мониторинга морских отгрузок.

Новак отметил, что Россия сократит добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки. Мониторинг планируют вести по независимым источникам, добавил вице-премьер.