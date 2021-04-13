Отключение Visa и MasterCard не станет проблемой для россиян

У России есть альтернатива международным платежным системам на случай их отключения. Проблемы могут быть только при поездках за границу. Об этом в разговоре с «360» заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов. По его мнению, такой вариант развития событий навряд ли возможен.

«Альтернатива есть. Разработана карта „Мир“, разработана Система быстрых платежей, которая может быть использована для различных платежных нужд внутри страны. В крайнем случае нам есть на что переходить», — заявил эксперт.

По его словам, система «Мир», СБП уже проверены в работе, они хорошо функционируют.

«Пока никто не говорит об отключении, говорят о возможности. А если так рассматривать, то в мире вообще возможно все. Поэтому готовиться к тому, что эти системы (Visa и MasterCard — прим. ред.) уйдут, я бы не стал», — добавил Шабанов.

Он подчеркнул, что Visa и MasterCard — частные компании. Если речь зайдет об отключении, то они, вероятно, будут пробовать договариваться с российским правительством.

«Внутри страны мы ничего не почувствуем. А если куда-то будем выезжать за рубеж, то мы можем почувствовать. Потому что нашу карту „Мир“ принимают далеко не везде», — ответил собеседник «360» на вопрос о том, насколько для россиян будет ощутимой смена платежных систем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может отказаться от платежных систем, которые контролирует Запад. Также не исключено, что РФ перейдет к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими странами.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал о возможности ограничить использование Visa и MasterCard на территории России из-за недружественного отношения к стране и на фоне санкций.