facebook_pixel
    13 апреля 2021, 01:40

    Лавров рассказал о работе над отказом от подконтрольных Западу платежных систем

    Александра Ломейко

    В России намерены перейти к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими государствами. От контролируемых Западом платежных систем страна тоже хочет отказаться.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил о важности «наращивания «усилий по снижению связанных с санкциями рисков и потенциальных затрат хозяйствующих субъектов».

    «В частности следует постепенно идти к дедолларизации национальных экономик и переходу на платежи в национальной или альтернативной валюте», — сказал министр.

    Он также указал на необходимость прекратить пользоваться международными платежными системами, контролируемыми Западом.

    «Россия в этом направлении активно работает. Мы видим большие перспективы сотрудничества в этой сфере со всеми заинтересованными международными партнерами», — подчеркнул Лавров.

    Позиция РФ по отношению к санкционной политике Вашингтона, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, осталась неизменной. Москва по-прежнему против «любых односторонних ограничительных мер», наносящих в первую очередь удар по наименее защищенным слоям населения.

    «На международных площадках, в том числе в ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций», — обратил внимание Лавров, указав на широкую поддержку мнения российской стороны мировым сообществом.