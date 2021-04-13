Лавров рассказал о работе над отказом от подконтрольных Западу платежных систем

В России намерены перейти к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими государствами. От контролируемых Западом платежных систем страна тоже хочет отказаться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил о важности «наращивания «усилий по снижению связанных с санкциями рисков и потенциальных затрат хозяйствующих субъектов».

«В частности следует постепенно идти к дедолларизации национальных экономик и переходу на платежи в национальной или альтернативной валюте», — сказал министр.

Он также указал на необходимость прекратить пользоваться международными платежными системами, контролируемыми Западом.

«Россия в этом направлении активно работает. Мы видим большие перспективы сотрудничества в этой сфере со всеми заинтересованными международными партнерами», — подчеркнул Лавров.

Позиция РФ по отношению к санкционной политике Вашингтона, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, осталась неизменной. Москва по-прежнему против «любых односторонних ограничительных мер», наносящих в первую очередь удар по наименее защищенным слоям населения.

«На международных площадках, в том числе в ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций», — обратил внимание Лавров, указав на широкую поддержку мнения российской стороны мировым сообществом.