Деньги 20 февраля 2024, 11:13 Россия и Индия нарастили товарооборот почти вдвое Статслужба: товарооборот России и Индии увеличился до 65 млрд долларов РИА «Новости»

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Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных объемов. Он увеличился почти в два раза, до 65 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет индийской службы статистики.

По итогам 2023 года Россия сместила Саудовскую Аравию и заняла четвертое место в рейтинге торговых партнеров Индии. Товароборот между странами возрос до рекордного объема в 65 миллиардов долларов, за год увеличившись в 1,8 раза.

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Стоимость поставленной в Индию российской продукции возросла до 60,1 миллиарда долларов. Россия стала вторым из крупнейших поставщиков, уступив Китаю с объемом в 100 миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров отечественным поставщикам увеличился в 1,4 раза, до четырех миллиардов долларов.

Стремительный рост взаимной торговли зафиксировали в первом полугодии 2022 года. Россия поставляла Индии нефть, нефтепродукты и удобрения.