Мир 28 августа 2023, 09:05 Товарооборот России и Индии вырос в три раза Товарооборот между Россией и Индией вырос втрое в первом полугодии Pxhere

Читать 360tv в

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии 2023 году увеличился в 2,9 раза, до 33,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные индийского министерства промышленности и торговли.

Основной статьей закупок Индии стали нефтепродукты и нефть, 25,2 миллиарда долларов в первом полугодии. Также в 1,4 раза увечился импорт отечественных удобрений, до 1,3 миллиарда долларов.

Реклама

В Россию начала более масштабно поступать индийская продукция, рост составил 1,7 раза, до 1,9 миллиарда долларов. Основной экспортной позицией стали лекарственные препараты, закупки которых выросли до 184 миллионов долларов. Кроме того, выросли поставки табака и ракообразных.

В первом полугодии самым крупным торговым партнером Индии были США, хотя после этого товарооборот стран сократился на 11%, до 59,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Индия и Россия задумались о создании механизма расчета в рублях в торговых операциях.