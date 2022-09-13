Товарооборот РФ и Индии в первом полугодии 2022 года вырос почти на 120% | 360°

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Товарооборот РФ и Индии в первом полугодии 2022 года вырос почти на 120%

Кремль: товарооборот России и Индии вышел на отметку в $11,5 миллиарда

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Товарооборот между Россией и Индией увеличился за первые шесть месяцев 2022 года до 11,5 миллиарда долларов, то есть почти на 120%. Данные приведены в материалах Кремля ко встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил ТАСС.

«В первом полугодии 2022 года товарооборот вышел на внушительную отметку в 11,5 миллиарда долларов, прибавив почти 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указано в материалах.

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На саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге Путин встретился с Моди, отметив рост товарооборота между странами. Российский лидер также отметил, что продолжается подготовка его визита в Индию в октябре.

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В ходе встречи Путин вспомнил дружеские и содержательные переговоры с господином Моди в Сочи, на что премьер-министр Индии заявил, что сочинская встреча доказывает, как крепнет дружба между РФ и Индией.

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