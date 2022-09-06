Россия приспособится к потолку цен на нефть – ВЭБ | 360°

Деньги 06 сентября 2022, 12:33 Поделиться Telegram

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Viber Россия приспособится к потолку цен на нефть – ВЭБ Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Строчак назвал введение потолка цен на нефть ударом по рынку РИА «Новости»

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Решение европейских стран ввести потолок цен на нефть из России станет ударом для рынка, однако он адаптируется к этому. Такое заявление сделал старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Строчак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)

Он объяснил, что цель таких мер — не столько ударить по отрасли, сколько затормозить экономическое развитие страны. Именно нефть играет определяющую роль для ВВП России.

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«Установление потолка цен на нефть — удар по рыночным отношениям, принципам свободы предпринимательства. Как смогут приспособиться российские нефтяные компании, посмотрим. Предприниматели как-то находят варианты, чтобы раскручиваться. Я думаю, рынок адаптируется», — сказал он в разговоре с ТАСС.

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Строчак также назвал юань потенциальной резервной валютой, как минимум, такого обширного региона, как Большое Евразийское партнерство. Он заявил, что России в рамках управления международными резервами следует попробовать закупать на нефтегазовые сверхдоходы валюту дружественных стран.

Страны G7 решили ввести в декабре потолок цен на покупку нефти из России. Западные политики предложили ограничить расценки так, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже рыночных.

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