Россия приспособится к потолку цен на нефть – ВЭБ | 360°

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Россия приспособится к потолку цен на нефть – ВЭБ

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Строчак назвал введение потолка цен на нефть ударом по рынку

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Решение европейских стран ввести потолок цен на нефть из России станет ударом для рынка, однако он адаптируется к этому. Такое заявление сделал старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Строчак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)

Он объяснил, что цель таких мер — не столько ударить по отрасли, сколько затормозить экономическое развитие страны. Именно нефть играет определяющую роль для ВВП России.

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«Установление потолка цен на нефть — удар по рыночным отношениям, принципам свободы предпринимательства. Как смогут приспособиться российские нефтяные компании, посмотрим. Предприниматели как-то находят варианты, чтобы раскручиваться. Я думаю, рынок адаптируется», — сказал он в разговоре с ТАСС.

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Строчак также назвал юань потенциальной резервной валютой, как минимум, такого обширного региона, как Большое Евразийское партнерство. Он заявил, что России в рамках управления международными резервами следует попробовать закупать на нефтегазовые сверхдоходы валюту дружественных стран.

Страны G7 решили ввести в декабре потолок цен на покупку нефти из России. Западные политики предложили ограничить расценки так, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже рыночных.

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