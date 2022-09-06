Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Деньги

06 сентября 2022, 02:23

Китайскому юаню предрекли судьбу новой резервной валюты

Старший банкир ВЭБ Сторчак: у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

Читать 360tv в

Китайская национальная валюта имеет большой шанс стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства. Такое мнение выразил старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, сообщило РИА «Новости».

«Юань имеет самые прекрасные возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту как минимум такого обширного региона, который МИД России называет Большое Евразийское партнерство», — отметил он.

Реклама

На нефтяной бирже в Шанхае расчеты уже ведутся в юанях, в этой же валюте выставляются котировки. По словам Сторчака, доля юаня в глобальных резервах приблизилась к 3%. Аналогичные показатели у фунта стерлингов, но у британской валюты наметилось существенное уменьшение по объему международных расчетов.

Реклама

Банкир подчеркнул — китайские власти пока не форсируют события. Они не стремятся к захвату мирового валютного рынка с помощью юаня.

Ранее президент США Джо Байден передал слова лидера Китая Си Цзиньпина. По мнению его коллеги, в 21 веке демократическая система пришла в упадок, ей на смену пришла автократия.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама