Деньги 06 сентября 2022, 02:23 Поделиться Telegram

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Viber Китайскому юаню предрекли судьбу новой резервной валюты Старший банкир ВЭБ Сторчак: у юаня есть возможность стать новой резервной валютой РИА "Новости"

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Китайская национальная валюта имеет большой шанс стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства. Такое мнение выразил старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, сообщило РИА «Новости».

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На нефтяной бирже в Шанхае расчеты уже ведутся в юанях, в этой же валюте выставляются котировки. По словам Сторчака, доля юаня в глобальных резервах приблизилась к 3%. Аналогичные показатели у фунта стерлингов, но у британской валюты наметилось существенное уменьшение по объему международных расчетов.

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Банкир подчеркнул — китайские власти пока не форсируют события. Они не стремятся к захвату мирового валютного рынка с помощью юаня.

Ранее президент США Джо Байден передал слова лидера Китая Си Цзиньпина. По мнению его коллеги, в 21 веке демократическая система пришла в упадок, ей на смену пришла автократия.

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