Мир 03 июля 2023, 10:34 Лидеры стран ЕС обсудили способ убедить Россию продлить зерновую сделку FT: в ЕС обсудили подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки РИА «Новости»

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Евросоюз рассматривает вариант, который поможет убедить Россию не выходить из зерновой сделки. Чтобы сохранить соглашение, ЕС может позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для подключения к международной системе SWIFT, написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что через «дочку» РСХБ будут производиться расчеты по зерновой сделке. По данным FT, план якобы предложила российская сторона в ходе переговоров при посредничестве ООН.

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Источники издания сообщили, что лидеры стран Евросоюза обсудили инициативу во время саммита на прошлой неделе. Официальные лица ЕС изучают предложение на предмет законности и осуществимости.

Газете не удалось получить комментарий представителей Кремля или Еврокомиссии по этому вопросу. Однако официальные лица Евросоюза, на которых сослались журналисты, отметили, что санкции ЕС не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку. По его словам, Россия сможет помочь своим партнерам и без этого соглашения.