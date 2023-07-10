Деньги 10 июля 2023, 07:13 Рекордное снижение цен на Xbox и PlayStation в России объяснили слишком большим выбором «Известия»: консоли Xbox и PlayStation в России подешевели до минимума с 2020 года piqsels

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В России сильно подешевели игровые консоли Xbox и PlayStation. Это связано со слишком большим предложением и санкциями на игры, сообщили «Известия».

Торговые сети сообщили, что цены на Xbox и PlayStation упали до минимума 2020 года. Например, на старте продаж Xbox Series X стоила 45,5 тысячи рублей, в январе 2022 года 55-60 тысяч, теперь — 40 тысяч. Ту же динамку заметили в случае с приставкой от Sony. Сначала ее продавали за 47 тысяч рублей, в начале 2023 года за 70 тысяч, в июле — за 48-56 тысяч.

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«Ранее высокая стоимость была обусловлена дефицитом консолей. По мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена понижалась», — объяснили в пресс-службе «Ситилинка».

Представитель компании «Марвел-Дистрибуция» сообщил, что снижение цен связано, в первую очередь, с низким спросом. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал второй причиной ограничения, которые ввели в отношении устройств в России — Microsoft стал блокировать консоли, которые ввезли по параллельному импорту, то есть примерно каждый второй. Sony закрыла ученые записи, которыми пользовались не в зоне регистрации — например, турецкие.