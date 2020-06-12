«Много игр для всех, но информации мало». PlayStation 5 пока рано сравнивать с новой Xbox

Презентация PlayStation 5 от Sony прошла вечером в четверг, 11 июня. Хорошие впечатления оставили игры, которые показали во время мероприятия. Но вопросы вызвали неоднозначный дизайн, отсутствие цены и недостаток информации о технических характеристиках новинки. Таким мнением с «360» поделился журналист и блогер Денис Поповкин.

Он особенно отметил, что Sony вернулась к тому, что было раньше, когда каждый имел возможность найти игру по своему вкусу.

«На PlayStation 4 все популярные игры были примерно одинаковыми. Сейчас мы увидели много игр для всей семьи. То есть каждый может для себя выбрать. Я считаю, что это хорошо, потому что в прошлом поколении с этим были проблемы», — заявил он.

Эксперт согласился, что дизайн консоли оказался неоднозначным, он не впишется ни в один интерьер, хотя, по мнению Дениса Поповкина, выглядит весьма симпатично. В этом плане новинка от Sony проигрывает Xbox, чей внешний вид больше пришелся по душе многим.

«Внешний вид, мне кажется, они где-нибудь через год поменяют. Через год выйдет Slim, или еще какая-нибудь новинка, потому что сейчас дизайн принимается неоднозначно», — пояснил эксперт и особенно отметил, что по какой-то причине Sony не назвала цены новинки.

Кроме того, было недостаточно информации, которая действительно интересует геймеров: на презентации ничего не сказали про VR и обратную совместимость.

«Этой информации озвучено не было. Но в любом случае я считаю, что презентация получилась удачной. Особенно если сравнивать с последней презентацией Xbox. Там обещали много геймплея, его не показали, а вот здесь Sony показала очень много новых игр, которые выйдут», — заявил Денис Поповкин.

Сравнивать двух конкурентов сейчас, по словам эксперта, еще рано. Xbox представит новые игры только в июле, и уже тогда станет понятно, кто выигрывает по этому параметру.

«Сейчас можно сказать, что лично мне больше нравится внешний вид Xbox и его геймпад. Хотя геймпад от Sony еще надо подержать в руках. Плюс пока не ясно, как говорить о мощности. Нужно смотреть, какие мультиплатформенные игры выйдут на обеих платформах, какие ограничения или, наоборот, возможности представят обе консоли. То есть нужно ждать ответного хода от Xbox», — подытожил он.