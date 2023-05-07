Технологии 07 мая 2023, 19:23 Блокировки и проверки. Российский киберспорт, но есть ли выход? Эксперт рынка развлечений Картинцев: проблемы с игровыми консолями скажутся на киберспорте РИА «Новости»

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В прошлом году крупные разработчики игровых консолей объявили об уходе из России. Ситуацию вроде бы стабилизировал параллельный импорт, но сейчас некоторые пользователи столкнулись с блокировками аккаунтов. Что происходит и что с этим делать?

«Услуга недоступна»

Российский рынок видеоигровых приставок по итогам прошлого года сократился на 30% из-за нехватки консолей, писал ТАСС. Неудивительно: в марте компания Sony Interactive Entertainment прекратила продажу консолей и игр PlayStation в России и объявила о приостановке работы на территории страны. Простановила продажи и японская Nintendo. Американская Microsoft также перестала поставлять консоли Xbox Series X и S в Россию. А ведь именно консоли PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch популярны в России больше всего.

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Ситуация немного наладилась с запуском параллельного импорта. Предполагалось, что в 2023 году продажи восстановятся. Но, как видно, все не так оптимистично.

РИА «Новости»

Недавно компания Nintendo сообщила, что минимизирует свое присутствие в стране до конца 2025 года — за это время она выполнит обязательства по гарантийному обслуживанию товаров, сократит штат, расторгнет договоры с покупателями и поставщиками. Российскому подразделению компании уже пришлось списать некоторые активы: и непригодные для реализации товары, и рекламные материалы.

На днях пользователи Xbox пожаловались, что не могут зайти в свои аккаунты игровой платформы. Им выдается ошибка с надписью: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна», писал «Большой город». YouTube-блогер Денис «Denis Major» Русаков в своем Telegram-канале предположил, что проблемы в работе онлайн-сервиса Xbox Live в России могут наблюдаться как раз на ввезенных по параллельном импорту консолях.

Что происходит и как это скажется на поклонниках видеоигр?

Многопользовательские онлайн-игры, которые стали драйвером последних лет, становятся недоступны либо планомерно блокируются для пользователей из России, причем известны случаи, когда вендоры начинают блокировать аккаунты даже с использованием VPN-сервисов, то есть когда пользователь после России меняет локацию на другую страну. Появляются дополнительные проверки аккаунтов Сергей Картинцев эксперт рынка развлечений, специалист в вопросах виртуальной и дополненной реальности, киберспорта

Для множества рядовых пользователей ситуация очень неприятна, но не критична. Куда хуже приходится киберспортсменам или тем, кто хочет ими стать.

По мнению эксперта киберспорта Сергея Каптинцева, складывающаяся ситуация негативно скажется на киберспортивной подготовке россиян. Он напомнил, что ряд отборных соревнований на крупные турниры проводится в режиме онлайн — в том числе, кстати, на чемпионат мира по Dota 2, где российская команда заняла первое место в позапрошлом году.

Чтобы набираться опыта, участникам теперь придется покупать «специальный допуск» к рейтинговым играм и уже потом набирать рейтинг. Уже состоявшиеся киберспортсмены, возможно, смогут продолжать тренироваться, используя дорогостоящие элементы обхода. А вот подготовка следующей волны игровых экспертов оказалась в кризисе. Дело в том, что игровой опыт многие нарабатывают еще в школьные годы — ясно, что у подростков нет возможности ни подключить дорогостоящий VPN, ни переехать.

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«Когда мы говорим об играх с участниками высокого уровня, задержка, которая образуется при получении игровой информации за счет использования длинного интернет-соединения, уже критична для того, чтобы показать высокий результат», — считает собеседник «360».

Отечественные аналоги

С учетом растущего спроса на игровые приставки не найти выход было бы просто преступлением. Как писал «Коммерсант», к 2030 году в России планируют выпустить две игровые консоли на замену Xbox и PlayStation. Для воплощения проекта потребуется около 40 тысяч специалистов.

Экспертам будет на что равняться: в 1990-х собственный российский рынок игровых приставок буквально процветал, напомнил DTF. Такие приставки были уже в СССР, но в основном копировали зарубежные технологии и из-за высокой цены были доступны лишь избранным. Все изменилось в 1992 году, когда российская IT-компания Steepler запустила продажи Dendy в своих фирменных магазинах. К концу следующего года продукт обрел бешеную популярность, приставки активно раскупали.

У будущих новых консолей тоже есть все шансы полюбиться российским игроманам.