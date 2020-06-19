По данным Росстата, зарплата россиян в среднем по стране составила 49,3 тысячи рублей.

Но ситуация не слишком печальна — потому что в марте зарплаты выросли почти на 6%. А в период с января по апрель рост составил 4% в годовом выражении.

А если сравнивать показатели нынешнего апреля с апрелем 2019 года, то зарплаты в этом году увеличились на 1%.

Ранее стало известно, в каких сферах больше всего снизили зарплату во время пандемии коронавируса. Это культура, спорт, отдых и развлечения.

По мнению аналитиков, в ближайшее время зарплаты в Москве уменьшатся, а в регионах — наоборот — повысятся. Это связывают с тем, что многие высококвалифицированные кадры из регионов перейдут на удаленный режим и смогут найти работу по душе, вне зависимости от локации.