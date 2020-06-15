Названы сферы, где больше всего снизили зарплату в пандемию

Из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли в зарплате. Больше всего оклады сотрудникам урезали компании малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах культуры, спорта, отдыха и развлечений.

В апреле–мае зарплаты в таких организациях снизились в среднем на 63%, сообщил сайт РБК со ссылкой на исследование банка «Точка».

Около 40% потеряли те, кто работает в малых и средних компаниях, имеющих отношение к образованию.

Выплаты сократил бизнес сферы здравоохранения: в марте они уменьшились на 38%, в апреле — на 14%, а в мае — на 30%.

У занятых в строительстве работников оклады сначала выросли на 25%, а затем снизились — на 26%.

Работу многих предприятий в России приостановили из-за пандемии коронавируса. Период нерабочих дней с сохранением зарплаты длился с 25 марта по 12 мая.

После пандемии россияне надеются увеличить доход. В среднем они рассчитывают получать около 74 тысяч рублей. В январе желаемый заработок был выше на 20% и равнялся 92 тысячам. У мужчин и женщин ожидания по зарплате разные.