Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции многие компании перевели сотрудников на удаленный формат работы. Эта тенденция может способствовать повышению заработной платы квалифицированных работников в провинции.

При этом аналитики ожидают уменьшения жалованья в Москве. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» сообщил основатель рекрутингового агентства SuperJob.ru Алексей Захаров. Он принял участие в дискуссии, посвященной анализируя опыт деятельности своей компании, оплату труда в ней труда и разницу между вылатами в столице и провинции за одну и ту же работу.

«Понятно уже, что для высококвалифицированных сотрудников, кто работал в Москве, информация не очень хорошая — их зарплаты повышаться не будут, а во многих случаях — упадут. Для регионов, опять же речь идет о высококвалифицированном персонале, который может и хочет работать удаленно, хорошая новость: их зарплаты „подтянутся“ к московскому уровню», — цитирует его РИА ФАН.

Захарова сообщил, что многие сотрудники IT его компании уехали в провинцию и работают удаленно. Им платят столько же, сколько и москвичам.

«Но все идет к тому, что рост зарплат прекратится, а где-то будет понижаться», — заявил Алексей Захаров.

По его мнению, кризисные явления отразятся и на рынке труда. Захаров сообщил, что активность работодателей упала на 60% по сравнению с началом года. Падение недавно прекратилось, и отмечается еженедельный прирост в 1-2%. Несмотря на то, что негативный тренд развернулся, уровень безработицы все еще очень высок. Захаров оценил его в десять миллионов человек. Минтруд утверждает, что в России сейчас около 2,09 миллиона человек.

«Однако для удаленщиков все будет хорошо — зарплаты в провинции будут расти», — резюмировал Захаров.

После выхода с самоизоляции россияне сообщили, что стали больше ценить свою работу из-за возможности общаться. Деньги в качестве основного стимула указало меньшее по сравнению с 2018 годом число опрошенных.